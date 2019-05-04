video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا بصعدة شمالى البلاد

السبت، 04 مايو 2019 10:02 م
الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا بصعدة شمالى البلاد عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أحرز الجيش اليمنى، بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدما جديدا خلال معاركه المتواصلة مع الميليشيات الحوثية فى مديرية الحشوة بمحافظة صعدة شمالى اليمن.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما بثته قناة (العربية) الإخبارية - إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال (سمر) و(ثيبة) الاستراتيجية بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة، فضلا عن تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها فى وقت سابق.

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش تقدمت أكثر من 5 كيلومترات وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية.

ويخوض الجيش اليمنى - مدعوما من قوات التحالف - عمليات عسكرية واسعة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة

مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شرق اليمن

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

صعدة

العنف فى اليمن




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة