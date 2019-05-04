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بتهمة الاستيلاء على 24 مليون..

الجنايات تستمع اليوم لشهود الإثبات فى محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و 75 آخرين

السبت، 04 مايو 2019 05:00 ص
الجنايات تستمع اليوم لشهود الإثبات فى محاكمة رئيس حسابات ماسبيرو و 75 آخرين ارشيفية_
كتب سليم على
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكة جنوب القاهرة، فى زينهم، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، شهود الإثبات فى  محاكمة 76 متهما وموظفا فى مبني الإذاعة والتليفزيون "ماسييرو"، بينهم رئيس الحسابات بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه.

تعقد الجلسة  بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، أيهاب طنطاوى.

 وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عن أن محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقى المتهمين وتورطوا فى الاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة هذه الشيكات بالمخالفة للقانون.

 وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 53 من المتهمين محبوسين على ذمة القضية حاليا وتواصل الأجهزة ملاجقة 23 متهما هاربين.

 


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