video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل الآباء المطارنة والأساقفة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

السبت، 04 مايو 2019 08:48 م
البابا تواضروس يستقبل الآباء المطارنة والأساقفة للتهنئة بعيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثانى
سارة علام
إضافة تعليق
قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من الآباء المطارنة، والأساقفة لتقديم التهنئة بمناسة عيد القيامة المجيد.
 
وأضاف  القس بولس حليم، فى تصريح له اليوم، أنه حضر إلى المقر الباباوى اليوم، وحضر للمقر البابوى، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.
 
وتابع قائلا، إنه حضر أيضا للتهئة بعيد القيامة الأنبا أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا ساويرس الأسقف العام لديرى القديس الأنبا توماس بسوهاج، والخطاطبة والقديس الأنبا موسى، بطريق العلمين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى عيد القيامة.. ليس المسيح وحده.. هولاء قاموا من الموت

معلومات مجلس الوزراء يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

البابا تواضروس

عيد القيامه المجيد

البابا تواضروس الثانى

الكرازه المرقسيه

عيد القيامة المجيد




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة