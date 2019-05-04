البابا تواضروس يستقبل الآباء المطارنة والأساقفة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

سارة علام

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من الآباء المطارنة، والأساقفة لتقديم التهنئة بمناسة عيد القيامة المجيد.

وأضاف القس بولس حليم، فى تصريح له اليوم، أنه حضر إلى المقر الباباوى اليوم، وحضر للمقر البابوى، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

وتابع قائلا، إنه حضر أيضا للتهئة بعيد القيامة الأنبا أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا ساويرس الأسقف العام لديرى القديس الأنبا توماس بسوهاج، والخطاطبة والقديس الأنبا موسى، بطريق العلمين.