الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وإن ظل لطيف على السواحل الشرقية نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.