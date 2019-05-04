استشهاد رضيعة فلسطينية فى القصف الإسرائيلى على غزة

غزة /أ ش أ/

استشهدت مساء اليوم السبت، رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر سنة وشهرين جراء الاستهداف الإسرائيلى المستمر حاليا على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية فى مجمع الشفاء بأن الطفلة صبا محمود أبو عرار(سنة وشهران) استشهدت، فيما أصيبت أمها بجروح خطيرة وهى حامل، وأصيبت طفلتها الثانية بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلى لمنزلهم فى مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعى اسرائيلى شرق حيى الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.

وكان خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات أمس واليوم خلال العدوان الإسرائيلى المتواصل حتى اللحظة على قطاع غزة.

من جانبها أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مسئوليتها عن قصف مواقع الاحتلال ومستوطناته فى "غلاف غزة"، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على الاعتداءات المتواصلة، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين فى المواقع العسكرية أمس.

وأكدت الغرفة - فى بيان - أنها تتابع عن كثب سلوك الاحتلال ومدى التزامه بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى وستردد على عدوانه وفق ذلك.

وحذرت الغرفة المشتركة بأن ردها سيكون أقسى وأكبر وأوسع فى حال تماديه فى العدوان، مضيفة "سنبقى الدرع الحامى لأهلنا وشعبنا وأرضنا".