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ازالة 45 مقبرة بدون أبواب بكفر شكر بالقليوبية

السبت، 04 مايو 2019 01:14 م
ازالة 45 مقبرة بدون أبواب بكفر شكر بالقليوبية إزالة مقابر - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس محمد حسينى عبدالرحمن  حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 45 مقبرة لدفن الموتى بدون أبواب بهدف المتاجرة بمنطقة كفر رجب بكفر شكر. 
 
وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية أن تم إزالة 45 مقبرة بمنطقة كفر رجب بنطاق المدينة بدون أبواب وجثث داخلها، مشيرا إلى أن هذه المقابر كانت معدة لعرضها للبيع والسمسرة بأموال طائلة داخل الأراضى الزراعية الخصبة وبدون إجراءات تراخيص.
 
 
 
 
 

 


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