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إيفاد 62 مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمرضى بمنازلهم

السبت، 04 مايو 2019 11:41 ص
إيفاد 62 مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمرضى بمنازلهم تصوير المرضى بمنازلهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأحوال المدنية في إصدار 947315 بطاقة رقم قومي، وإصدار "1001298 ميلاد – 105859 وفاة – 65946 قيد عائلي" فى مجال إصدار الوثائق المميكنة خلال شهر.

وتم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "1659 قيد وقائع ميلاد– 195 قيد وقائع وفاة– 578 ساقط قيد ميلاد– 67ساقط قيد وفــاة– 338 قيد وقائع الزواج–  482 قرارات تصحيح – 3593 وثائق مترجمة"، في مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وفي مجال  مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3468 قضية.

 وفي لفتة إنسانية، تم إيفاد 62 مأمورية تصوير خارجية لإستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوى الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لعدم تحميلهم مشقة ونفقات الإنتقال لفروع القطاع، كما تم تصوير 764  مواطن من خلال مأموريات خارجية لإستخراج بطاقات الرقم القومى للأعضاء بالأندية، وإيفاد مأمورية لقريتى "السعديين وشلشلمون" بمديرية أمن الشرقية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى القريتين ، أثمرت عن إنتاج 203 بطاقة رقم قومى دون تحصيل غرامات تأخير تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.

جاء ذلك في إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى ، علاوةً على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة ، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

 

 

      

 


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