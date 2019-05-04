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إنفوجراف.. تعرف على مستهدفات مجال التموين بخطة التنمية المستدامة 2019/2020

السبت، 04 مايو 2019 12:51 م
إنفوجراف.. تعرف على مستهدفات مجال التموين بخطة التنمية المستدامة 2019/2020 إنفوجراف وزارة التخطيط
كتب محمد عبد العظيم
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كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، وعرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية لمستهدفات التجارة الداخلية والتموين.  

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وجاء ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام المالى فى مجال التجارة الداخلية والتموين، ضمن عام 2019/2020 طرح واستكمال 4 مناطق تجارية ولوجيستية، بالإضافة إلى تطور 140 مكتبا للتموين على مستورى الجمهورية، فضلا عن إضافة 586 منفذا لمشروع جمعيتى مما يوفر 1172 فرصة عمل للشباب.

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إنفوجراف مستهدفات التموين فى خطة التنمية المستدامة 

 

يذكر أن من أبرز مستهدفات خطة التنمية المستدامة وفق أعلنت عنع وزارة التخطيط، رفع معدل النمو الاقتصادى لـ6% والوصول به لـ 7.2% نهاية 22/2023، وزيادة نمو التشغيل ليتراجع معدل البطالة إلى 8.5%، ووصول الناتج المحلى الإجمالى لـ6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، وزيادة نسبة الاستثمارات الكلية لـ 1.17 تريليون جنيه، وضخ 529 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 45% من الاستثمارات المستهدفة بالإضافة إلى 361 مليار جنيه استثمارات للجهاز الحكومى والمشروعات القومية، وتخصيص 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وتحقيق 7 مليارات جنيه للمرحلة الثانية لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية"، وتوجيه استثمارات عامة بقيمة 41.7 مليار لمحافظات الصعيد، وكذلك توفير 12 مليار جنيه تمويل يستفيد منه 616 ألف مشروع صغير.

 

 


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