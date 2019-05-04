إنفوجراف.. تعرف على مستهدفات مجال التموين بخطة التنمية المستدامة 2019/2020

كتب محمد عبد العظيم

كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، عن ملامح الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والسكان، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، وعرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف يتضمن هذه الملامح الأساسية لمستهدفات التجارة الداخلية والتموين.





وجاء ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام المالى فى مجال التجارة الداخلية والتموين، ضمن عام 2019/2020 طرح واستكمال 4 مناطق تجارية ولوجيستية، بالإضافة إلى تطور 140 مكتبا للتموين على مستورى الجمهورية، فضلا عن إضافة 586 منفذا لمشروع جمعيتى مما يوفر 1172 فرصة عمل للشباب.



إنفوجراف مستهدفات التموين فى خطة التنمية المستدامة إنفوجراف مستهدفات التموين فى خطة التنمية المستدامة

يذكر أن من أبرز مستهدفات خطة التنمية المستدامة وفق أعلنت عنع وزارة التخطيط، رفع معدل النمو الاقتصادى لـ6% والوصول به لـ 7.2% نهاية 22/2023، وزيادة نمو التشغيل ليتراجع معدل البطالة إلى 8.5%، ووصول الناتج المحلى الإجمالى لـ6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، وزيادة نسبة الاستثمارات الكلية لـ 1.17 تريليون جنيه، وضخ 529 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 45% من الاستثمارات المستهدفة بالإضافة إلى 361 مليار جنيه استثمارات للجهاز الحكومى والمشروعات القومية، وتخصيص 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وتحقيق 7 مليارات جنيه للمرحلة الثانية لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية"، وتوجيه استثمارات عامة بقيمة 41.7 مليار لمحافظات الصعيد، وكذلك توفير 12 مليار جنيه تمويل يستفيد منه 616 ألف مشروع صغير.