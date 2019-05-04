إعدام 117 كيلو و 25 لتر أغذية إستعدادا لدخول شهر رمضان الكريم

الشرقية – إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 117 كجم و25 لتر أغذية فاسدة وعصائر، تم ضبطهم فى حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق إستعدادا لدخول شهر رمضان، ذلك بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة .

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى، حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، أسفرت جهود الحملات عن إعدام 117 كجم ياميش و25 لتر عصائر لظهور تغير فى خواصه الطبيعية، كما تم تحرير 23 محضر، وسحب عدد 56 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وقد تم مخاطبه الجهات المعنيه لاتخاذ إجراءات غلق منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص .

من جانبه قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فى شهر رمضان المبارك .

كانت المديرية، قامت بعدة حملات تفتيشية على كافة الأنشطة التجارية بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة و اسفرت تلك الحملات عن تحرير 1949 محضراً متنوعاً خلال شهر ابريل الماضى منها تحرير 1384 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 565 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت وكيل مديرية التموين أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 3 طن دقيق بلدى مدعم 82% و3500 كيلو ملح طعام و100 كيلو لحم و350 كيلو أسماك و325 كيلو رنجة و300 كيلو مشمش مجفف و388 علبة تونة و50 باكتة ملح بالإضافة إلى ضبط سلع غير غذائية منها 1380 كيلو مبيدات زراعية و5 شيكارة مستخلص بذرة كتان.