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إصابة 6 فى إصطدام ميكروباص بمركبة "توك توك" بمدينة إسنا

السبت، 04 مايو 2019 03:43 م
إصابة 6 فى إصطدام ميكروباص بمركبة "توك توك" بمدينة إسنا انقلاب سيارة -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 6 مواطنين بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، في حادث إصطدام سيارة ميكروباص في دراجة بخارية "توك توك" بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفيات إسنا المركزي والأقصر الدولى لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام سيارة ميكروباص في توك توك في الطريق بين كمين إسنا ووحدة المرور، وهم كل من "إ. ع .س" 27 سنة، و"م. ج .إ" 16 سنة، و"أ.ع.م" 16 سنة مقيمان بالمحاميد، و"ن .أ .إ" 34 سنة مقيم بالدير، و"أ. ع. س" 26 سنة، مقيم بالمحاميد، جميعهم مصابين بكدمات وكسور، و"أ.ن.م" 16 سنة نقل لمستشفى الأقصر الدولي لإصابته باشتباه في ارتجاج بالمخ وكسور، وجاري علاجهم جميعاً، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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