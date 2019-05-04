أسرة منياوية تحتاج 17 ألف جنيه لسداد ديونها قبل تشردها

تقول فايزة صلاح التى تبلغ من العمر 41 عاما اسكن داخل حجره صغيرة على البلاط فى شارع النور الاسلامى ورزقنى الله بـ7 أطفال وزوجى كان يعمل باليومية وكنت دائما أساعده فى توفير لقمة العيش ، لجأت الى السوق وقمت بشراء الخضروات بالآجل وبعد مرور وقت وجدت نفسي مديونة واضافت فى ذلك الوقت فوجئت ان زوجى تركنا ورحل عنا وترك لى تربية الاطفال والديون المتراكمه ، توجهت الى الجمعيات الأهلية والجيران اقترضت مبلغ مالى 25 الف جنيه حتى أقوم بسداد ديونى وما تبقى أعمل به من أجل أبنائى لكن عجزت عن سداد المبلغ وأصبحت مهدده بالسجن بعد سداد جزء منه وأصبحت ديونى 17 ألف جنيه عاجزة عن سدادها ،ليس لى احلام ، واضافت اصحاب الديون هددونى برفع ايصالات الامانه فى حالة عدم السداد وانا لا املك من الدنيا سوى حصيرة واحدة ننام عليها وليس عندى شيئ حتى أسدد به.

وقالت لا أطلب شئ من الدنيا أنا فقط أطلب شئ اعيشه منه وأسدد ديونى وأحتاج الى كشك حتى استطيع الانفاق على اسرتى منه: