8 توصيات لزيادة إنتاج المشمش والخوخ ومنع تساقط الثمر.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من الإرشادات والتوصيات الفنية لمزراعى حدائق الفاكهة المتساقطة، خاصة فاكهة النواة الحجرية الخوخ والمشمش لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات المحصول خلال شهر يوينو المقبل.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه من أهم العمليات الجيدة متابعة المحصول التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأشجار الصغيرة والكبيرة، جمع القواقع وجميع الصدف الخاصة بها أثناء البيات الصيفى وحرقها، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، استكمال برنامج جمع الثمار فى الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج، جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر، مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع فى الأصناف المبكرة ، الانتهاء من جمع محصول المشمش و الأصناف المبكرة فى الخوخ.

وعن طرق التسميد أوضح التقرير، الأشجار التى تروي بالغمر، الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر أو نترات نشادر، وإضافة 100 جم سماد مركب للأشجار أقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة، يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميده في الشهر.

تسميد أشجار الخوخ التي تروي بالتنقيط، الرية الأولي : يضاف 2 كجم سلفات نشادر ، الرية الثانية : يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثة : يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم ، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر ، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم .

وتابع تقرير المحاصيل الزراعية، التسميد الورقي يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار ويكرر ويتم كما ياتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الأمتصاص ) .

وعن برنامج الرى ، الاستهلاك المائي حسب الأعمار االمختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة )، عمر الأشجار / الكمية باللتر في اليوم لشجرة خلال شهر يونيو ، السنة الأولى / 20 لتر في اليوم لشجرة ، السنة الثانية / 25 لتر في اليوم لشجرة ، السنة الثالثة / 30 لتر في اليوم لشجرة ، السنة الرابعة / 30 لتر في اليوم لشجرة ، السنة الخامسة / 40 لتر في اليوم لشجرة ، فى حالة عمر الأشجار اكبر من 6 / تحتاج من 45-55 لتر في اليوم لشجرة .