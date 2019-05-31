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نائب عام باريس: منفذ حادث ليون سيمثل أمام قاضى مكافحة الارهاب

الجمعة، 31 مايو 2019 09:53 م
نائب عام باريس: منفذ حادث ليون سيمثل أمام قاضى مكافحة الارهاب حادث ليون الارهابى
كتب: أحمد علوى

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أعلن النائب العام فى باريس ، اليوم  الجمعة ، أن المشتبه بتنفيذه اعتداء بطرد مفخخ فى ليون الفرنسية أدى إلى إصابة اكثر من عشرة اشخاص، سيمثل أمام قاضى لمكافحة الإرهاب للنظر فى إدانته وخصوصاً بتهمة "محاولات قتل إرهابية"و"الانتماء لمنظمة ارهابية"، حسبما قالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية .

وأدلى المتهم محمد هشام ، الذى أوقف الاثنين باعترافات خلال حبسه الاحتياطى بعدما كان نفى علاقته بالأمر ، واعترف الشاب الذى بات متطرفا ب"مبايعة" تنظيم داعش بشكل سرى، وبأنه "ألقى أمام المخبز" فى قلب ليون "جهازاً مفخخاً قام فى وقت سابق بصنعه"، وفق ما أوضح النائب العام للجمهورية ريمى هيتز فى بيان.

وأكد مصدر قضائى أن هشام ، اعترف أيضاً ب"تفعيل الجهاز المتفجر".ولم تتبنَ أى جهة الاعتداء حتى الآن.

ومع إنهاء حبسه الاحتياطى، مثل الشاب البالغ 24 عاماً أمام النيابة العامة فى باريس، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ للتحقيق، فى إطار البدء بتحقيق جنائى بشأن "محاولات للقتل مرتبطة بمنظمة إرهابية" و"بجماعة مخربين إرهابية وإجرامية"، وأيضاً "صنع وحيازة ونقل متفجرات على علاقة بمنظمة إرهابية".

 


فرنسا

ليون

النائب العالم فى باريس

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