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مياه الشرب بالقليوبية:حملات لترشيد استهلاك المياه وغرامة 1000جنيه للمخالفين

الجمعة، 31 مايو 2019 02:44 م
مياه الشرب بالقليوبية:حملات لترشيد استهلاك المياه وغرامة 1000جنيه للمخالفين المهندس مصطفى مجاهد
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،إطلاق عدد من الحملات التوعوية لترشيد استهلاك مياه الشرب قبل احتفالات عيد الفطر المبارك، خاصة في غسيل السجاد المنزل وغسيل السيارات وغيرها من الأشكال التي تتسبب في إهدار المياه، وهو ما يكلف الدولة الكثير في تقديم متر مياه نظيف للمواطن.
 
وأضاف "مجاهد" لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة بالقليوبية بتنظيم لقاءات للتوعية بالحفاظ على المياه، إلى جانب حملات الشركة المباشرة منها "كل نقطة بتفرق" و "نقط مياه تساوي حياة" من خلال فريق التوعية بالشركة بقيادة المهندس حسام مشهور.
 
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على سوء استخدام مياه الشرب خلال هذه الفترة والتي تصل إلى تطبيق غرامة 1000 جنيه، مشيرا إلى أن إنتاج متر مكعب نظيف من المياه يعادل الكثير مقابل ما يدفعه المواطن من مبلغ زيد للمتر. 
 
 

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

ترشيد استهلاك المياه

عيد الفطر المبارك

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