سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو توسع قائمة المسئولين الأوروبيين المحظور دخولهم البلاد

الجمعة، 31 مايو 2019 05:51 م
موسكو توسع قائمة المسئولين الأوروبيين المحظور دخولهم البلاد لافروف
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلى دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المحظور دخولهم إلى البلاد، رداً على قائمة مماثلة للاتحاد الأوروبى، حسبما جاء فى وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء فى تعليق الخارجية الروسية المنشور على موقعها الرسمي: "وفقا للقرارات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى، أعلنا صراحة أن روسيا تحتفظ بحق الرد المناسب، وفى هذا الصدد، اتخذ الجانب الروسى قرارا بتوسيع القائمة لممثلى الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المحظورون من دخول الأراضى الروسية".

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبى تميز فى الآونة الأخيرة باعتماده عدداً من القرارات التى تنص على استخدام تدابير أحادية تقييدية ضد بعض المواطنين الروس، موضحاً أن الأسباب لمثل هذه القرارات "ليس لها أساس من الصحة، وأحيانًا الاتهامات السخيفة ضد مواطنينا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو حذرت الاتحاد الأوروبى مرارًا من استخدام أداة عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولى.


روسيا

الاتحاد الاوروبى

منع الاوروبيون من دخول روسيا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتفاق مع المفوضية الأوروبية على فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الصادرات المصرية

الخميس، 30 مايو 2019 07:42 م

بولتون : ترامب مؤيد قوى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 30 مايو 2019 06:32 م

تيريزا ماى تتحرر من مشاكل الخروج من الاتحاد الأوروبى وتشاهد كأس العالم للكريكت

الخميس، 30 مايو 2019 03:04 م

الاتحاد الأوروبى يحذر المرشحين لخلافة ماى: اتفاق بريكست هو الخيار الوحيد

الخميس، 30 مايو 2019 01:12 م

لافروف: رفاهية الاتحاد الأوروبى مرهونة بموقف مجموعة من الساسة المعادين لروسيا

الخميس، 30 مايو 2019 10:13 ص

وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة