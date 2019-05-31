موسكو توسع قائمة المسئولين الأوروبيين المحظور دخولهم البلاد

كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلى دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المحظور دخولهم إلى البلاد، رداً على قائمة مماثلة للاتحاد الأوروبى، حسبما جاء فى وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء فى تعليق الخارجية الروسية المنشور على موقعها الرسمي: "وفقا للقرارات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى، أعلنا صراحة أن روسيا تحتفظ بحق الرد المناسب، وفى هذا الصدد، اتخذ الجانب الروسى قرارا بتوسيع القائمة لممثلى الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المحظورون من دخول الأراضى الروسية".

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبى تميز فى الآونة الأخيرة باعتماده عدداً من القرارات التى تنص على استخدام تدابير أحادية تقييدية ضد بعض المواطنين الروس، موضحاً أن الأسباب لمثل هذه القرارات "ليس لها أساس من الصحة، وأحيانًا الاتهامات السخيفة ضد مواطنينا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو حذرت الاتحاد الأوروبى مرارًا من استخدام أداة عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولى.