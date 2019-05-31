موجز 6.. السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة مع "جامبيا"

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة مع "جامبيا" سياسيا ودينيا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة مع "جامبيا" سياسيا ودينيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة.

تقرير حكومى: صادرات مصر الزراعية للخضر والفاكهة تتخطى الـ3.5 ملايين طن

أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن صادرات الخضر والفاكهة بلغت 3 ملايين و514 ألف و783 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 390 ألف و847 طن عن نفس الفترة من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

كاتب تركى: كل الأحداث بتركيا تؤكد خسارة أردوغان فى إسطنبول مجددا

قال بيرام أوغلو الكاتب الصحفى التركى، إن "كل الأحداث على الساحة السياسية في تركيا تشير إلى أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، سيخسر، هو يدرك تلك الحقيقة جيدًا"، معبرا فى المقال الذى نشره بصحيفة قرار التركية عن توقعه بأن يلاقي حزب العدالة والتنمية خسارة قاسية في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، والمقرر إعادتها 23 يونيو المقبل.

الدولار يفقد 10 قروش بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل لـ16.83 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، بقيمة 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.83 جنيها للشراء، و 16.93 جنيها للبيع، ونعرض سعر الدولار فى عدد من البنوك.

الصفقة تقترب.. هازارد يلتقط صورة بقميص ريال مدريد

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن مؤشر جديد لإنتقال إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي الإنجليزي لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تعرف على رسالة معارض قطرى للقطريين لمواجهة تآمر تميم ضد الشعوب العربية

وجه المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، رسالة إلى الشعب القطرى طالبه فيها بعدم الوقوف بجانب الحكومة القطرية، لأنهم يتآمرون ضد الدول العربية.

محمد صلاح يصل مدريد مع ليفربول لمواجهة توتنهام فى نهائى أوروبا.. صور

وصلت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، استعداداً لمواجهة توتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد في التاسعة مساء غداً السبت فى نهائي دوري ابطال اوروبا.

السيسى يستقبل رئيس وزراء باكستان فى مكة.. وعمران خان: نقدر دور مصر المحورى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، عمران خان، رئيس وزراء باكستان، وذلك بمقر إقامته بمكة المكرمة"





الشرطة الإسبانية تؤمن حافلة ليفربول قبل وصول صلاح ورفاقه.. صور

حرصت الشرطة الإسبانية على تأمين حافلة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، قبل وصول بعثة الفريق إلى العاصمة الإسبانية "مدريد".

جمعية مؤلفى الدراما العربية تؤيد حق استغلال watch it تراث مكتبة ماسبيرو

اجتمع جموع كتاب مصر أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية مساء أمس الخميس 30 مايو، بمقر اتحاد الكتاب وتمت الموافقة على اختيار بشير الديك رئيساً لمجلس الإدارة خلفا للراحل محفوظ عبدالرحمن، وأبوالعلا السلامونى نائباً لرئيس المجلس، مع استمرار صلاح المعداوى أميناً عاماً، وأيمن سلامة سكرتيراً للجمعية، بعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين، كان أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والكاتب محمد الغيطى، والكاتب إبراهيم محمد على، وبشير الديك، وأبوالعلا السلامونى، والكاتب أيمن سلامة، والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر.

صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسك العمرة.

محمد صلاح لـ هاري كين: "كنت هداف إنجلترا قبل حضورى لليفربول".. فيديو

داعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، هارى كين قائد توتنهام قبل المباراة المرتقبة التى تجمعهما غداً السبت بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

فيديو جراف.. 7 معلومات عن تسلق قمة إيفرست

منذ عام 1953 مع وصول إدموند هيلارى وتينزينج نورجاى، كأول متسلقين لقمة جبل إفرست، أصبح المتسلقون من شتى أنحاء العالم يتسابقون لتحقيق الأرقام القياسية فى صعود الجبل وغيره من قمم العالم.

فيديو.. قرية فرنسية تعتمد الخيول للنقل المدرسى والزراعة.. اعرف السبب

كشف تقرير عرضته فضائية "فرانس 24"، اعتماد قرية بالكامل فى فرنسا على الخيول، فى النقل المدرسى والزراعة.

قصص العبودية الجنسية وصمة عار تلاحق الجيش اليابانى فى زمن الحرب العالمية الثانية.. 1000 امرأة فلبيبنة تعرضن للاغتصاب.. روايات مأساوية عن "جنس المتعة".. إحدى الناجيات: ربطوا والدى فى شجرة وقتلوا إخوتى واغتصبونى

يبدو أن قضية الانتهاكات التى ارتكبتها القوات اليابانية، فى العديد من الدول الآسيوية، التى كانت تحت احتلالها خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، دائما ما تتجدد محاولات إحيائها بين الحين والأخر، خاصة مع قيام العديد من الضحايا، والذين مازالوا على قيد الحياة، بالإفصاح عن معاناتهم خلال تلك الفترة جراء الممارسات الوحشية التى قام بها الجنود اليابانيون.

إصابات الأهلى "مبتخلصش حتى فى التدريبات".. رشح الركبة يُطار شريف إكرامى.. الشحات يشكو من آلام فى السمانة.. "قصبة قدم" أجاى تعانى من كدمة قوية ..والجهاز الفنى يحذر اللاعبين من الخشونة الزائدة

لم تبتعد لعنة الإصابات عن الأهلي خلال الأيام الماضية رغم أن الفريق لم يخض مباريات منذ عشرة أيام تقريباً ويكتفي بتدريبات يومية فقد شكا بعض اللاعبين من إصابات مختلفة وهو ما نلقى الضوء عليه في سياق التقرير التالي