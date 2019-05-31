منسق مبادرة هنجملها بالشرقية: زرعنا 81 ألف شجرة مثمرة وهدفنا نوصل لمليون

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس" محمد سعيد قبطان" منسق عام مبادرة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة علي مستوي الجمهورية، والتي بدأت المبادرة يوم 1 مارس لسنة 2017، بعد أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجميل الشوارع.

وأوضح فى تصريحات خاصة أن المبادرة هي تتم بالمشاركة المجتمعة والتنمية المستدامة التي تتماشي مع خطة 2030 للنهوض بالاقتصاد طبقا لما يتماشى مع سياسة الرئيس وهدف المبادرة هو النماء والانتماء للوطن والحفاظ علي كل نقطة مياه واستغلال كل مساحة تصلح للزراعة بدل شجر الفيكس الذي لا يؤدي أي دور ويسبب أمراض أشجار الفاكهة.

وأضاف انطلقت المبادرة من مدينة العاشر من رمضان ثم انطلقت لمراكز محافظة الشرقية بالكامل ثم امتدت إلي 11 محافظة منهم " المنوفية بورسعيد السويس الجيزة وبني سويف" وتم زراعة 81 ألف شجرة ما بين " زيتون وليمون وجوافة ورمان" تم زراعة 7 جامعات هما جامعة الزقازيق وجامعة المنوفية وجامعة الأزهر في القاهرة والأزهر في الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة السويس وزراعة 500 شجرة بمسجد الفتاح العليم وعلي مخارج الطرق بالخدمة الوطنية عند ملتقي الإقليمي الدولي وطريق مصر إسكندرية وجارى استكمال الحملة إلي مليون شجرة.