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مقتل رهينة هولندى أثناء محاولته الفرار من أيدى جماعة مسلحة فى الفلبين

الجمعة، 31 مايو 2019 10:07 ص
مقتل رهينة هولندى أثناء محاولته الفرار من أيدى جماعة مسلحة فى الفلبين الجيش الفلبينى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر عسكرية فى الفلبين، مقتل رهينة هولندى كان محتجزا من قبل جماعة "أبو سياف" أثناء محاولته الهرب خلال اشتباك بالأسلحة النارية اندلع جنوبى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن هذه المصادر، قولها، إن مراقب الطيور الهولندى إيوولد هورن أصيب بأعيرة نارية توفى على إثرها أثناء فراره من الأسر خلال اشتباك عنيف اندلع بالأسلحة النارية بين مسلحى الجماعة وجنود الجيش الفلبينى فى غابات بلدة "باتيكول" بمحافظة سولو.

وأشار الجيش الفلبينى إلى أن 6 مسلحين على الأقل قُتلوا، وأصيب 12 آخرون خلال المعركة التى استمرت نحو ساعتين، فضلا عن إصابة 8 جنود، فيما أشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من بين القتلى زوجة قائد جماعة أبو سياف رادولان ساهيرون والمطلوب من الولايات المتحدة والفلبين.

يذكر أنه تم اختطاف الهولندى إيوولد هورن وصديقه السويسرى لورينزو فينشيجيرا ودليلهما الفلبينى من قبل مسلحين خلال قيامهم برحلة لمراقبة الطيور فى محافظة "تاوي-تاوي" الواقعة بالقرب من سولو فى عام 2012، إلا أن دليلهم الفلبينى تمكن من الفرار بعد فترة وجيزة من اختطافهم، بينما تم تحرير الرهينة السويسرى بعد عدة سنوات، ويشار إلى أنه تم إدراج جماعة "أبو سياف" كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والفلبين لقيامها بعمليات خطف للحصول على فدية وقتل وتفجيرات.

 


جماعة ابو سياف

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