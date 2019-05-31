مصرع شخص بعد تناوله سم فئران عن طريق الخطأ بالوادى الجديد

الوادى الجديد ـ ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه فى قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بعد تناوله سم فئران عن طريق الخطأ حيث تم نقله إلى مستشفى الخارجة مساء أمس الخميس، لتلقى العلاج اللازم ولفط أنفاسه الأخيرة متأثرا بجرعات السم التى تناولها وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الخارجة العام يفيد بوسول محمد محمود حمودة 26 سنة من قرية بولاق مصابا بأعراض التسمم وتبين انه تناول جرعة سم فئران عن طريق الخطأ ولفط أنفاسه فى اليوم التالى وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.