سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول إيرانى: أعداؤنا لا يمتلكون القوة لمواجهة قواتنا

الجمعة، 31 مايو 2019 05:21 م
مسئول إيرانى: أعداؤنا لا يمتلكون القوة لمواجهة قواتنا الجيش الايرانى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيرانى، العميد على رضا صباحى فرد، إن الأعداء عاجزون تماما عن مواجهة القوات المسلحة الإيرانية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، قال رضا صباحى، على هامش مشاركته فى فعاليات يوم القدس العالمي: "إن الأعداء لا يمتلكون القوة فى مواجهة جيش الجمهورية الإيرانية".

كما لفت إلى أن "الشعب الإيرانى الثورى وشعوبا أخرى جددوا العهد والميثاق مع القدس الشريف واستجابوا مرة أخرى لتوجيهات قائد الثورة وحضروا الساحة لتأكيد وفائهم لمبادئ الثورة الإسلامية مرة أخرى".

وتابع: "ينبغى للذين توعدوا بالقضاء على الثورة الإسلامية مشاهدة هذه المسيرات المليونية لملاحظة وفاء الشعب الإيرانى لمبادئ ثورته"، مؤكدا أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" شعار يرفعه الشعب الإيرانى بشكل دائم.

وشارك الملايين من الشعب الإيرانى، اليوم الجمعة، وكبار المسئولين فى إيران فى مسيرات يوم القدس.

وأطلق المشاركون فى المسيرات، التى انطلقت فى أنحاء البلاد، شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

يذكر أن الرئيس الإيرانى الراحل الإمام الخمينى دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية فى بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمى، فى آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطينى.


ايران

الجيش الايرانى

اخبار العالم

الخمينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة