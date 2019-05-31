مسئول إيرانى: أعداؤنا لا يمتلكون القوة لمواجهة قواتنا

كتب: أحمد علوى

قال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيرانى، العميد على رضا صباحى فرد، إن الأعداء عاجزون تماما عن مواجهة القوات المسلحة الإيرانية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، قال رضا صباحى، على هامش مشاركته فى فعاليات يوم القدس العالمي: "إن الأعداء لا يمتلكون القوة فى مواجهة جيش الجمهورية الإيرانية".

كما لفت إلى أن "الشعب الإيرانى الثورى وشعوبا أخرى جددوا العهد والميثاق مع القدس الشريف واستجابوا مرة أخرى لتوجيهات قائد الثورة وحضروا الساحة لتأكيد وفائهم لمبادئ الثورة الإسلامية مرة أخرى".

وتابع: "ينبغى للذين توعدوا بالقضاء على الثورة الإسلامية مشاهدة هذه المسيرات المليونية لملاحظة وفاء الشعب الإيرانى لمبادئ ثورته"، مؤكدا أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" شعار يرفعه الشعب الإيرانى بشكل دائم.

وشارك الملايين من الشعب الإيرانى، اليوم الجمعة، وكبار المسئولين فى إيران فى مسيرات يوم القدس.

وأطلق المشاركون فى المسيرات، التى انطلقت فى أنحاء البلاد، شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

يذكر أن الرئيس الإيرانى الراحل الإمام الخمينى دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية فى بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمى، فى آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطينى.