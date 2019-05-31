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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. القيادة بسرعة ومخالفة الإرشادات الأبرز

الجمعة، 31 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. القيادة بسرعة ومخالفة الإرشادات الأبرز حملة مرورية.. ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كيلو متر لكل ساعة على الطرق.

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

- عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.


اخبار مصر

مخالفات مرورية

قانون المرور الجديد

شرائح القانون

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ادارة المرور

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