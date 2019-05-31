محافظ بورسعيد يضبط نباشين أثناء قيامهم بتفريغ صناديق القمامة

بورسعيد – السيد فلاح

ضبط اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،عربتين للنباشين،كان يقوم أصحابها بالنبش فى صناديق القمامة وتفريغ الأكياس المتواجدة بها على الأرض لاستخراج الأكياس والشنط البلاستيكية لتحقيق مكاسب مادية منها.

ووجه محافظ بورسعيد،مسئولي حي الشرق بالتحفظ علي العربتين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ،كما وجه بقيام الأحياء بتنظيم حملات والمتابعة الميدانية لضبط النباشين والقمامة ومواجهتهم بحزم لما تمثلة تلك الأعمال السلبية من تبديد للمجهودات التى تقوم بها المحافظة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وقال محافظ بورسعيد،إنه في الوقت التي نقوم به المحافظة بأكبر عمليات تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع ،نجد البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمحافظة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق،مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الأعمال السلبية التي لا تليق بما تمر به المحافظة من أعمال تطوير ومشروعات تنموية وخدمية كبرى.