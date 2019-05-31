لافروف: موسكو لا تفرض وساطتها بين طهران وواشنطن

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو لا تفرض وساطتها فى العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وترحب ببدء المفاوضات.

وقال لافروف للصحفيين - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فإننا لا نفرض خدماتنا وسنرحب ببدء المفاوضات، كما اننا نرحب ببدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، مضيفا "نحن مع الحوار القائم على الاحترام المتبادل دون أى إنذار وشروط أولية".

وفيما يخص اقتراح طهران على دول المنطقة لإبرام معاهدة بشأن عدم استخدام القوة، قال لافروف "فيما يتعلق بالعلاقات بين إيران وجيرانها العرب فى منطقة الخليج، لقد علقت على هذه المسألة.. منذ سنوات ماضية تحدثت روسيا من خلال الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء عملية بناء للثقة وتشكيل نظام أمنى فى الخليج.. أعرف أن هناك عددا، وليس الجميع، من دول مجلس التعاون الخليجى على استعداد للنظر فى هذه المبادرة.. سنكون على استعداد للمساهمة فى هذه العملية".