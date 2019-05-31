كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 بدء تلقى شكاوى الطلاب الأسبوع المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019، أنه سيبدء في تلقي الشكاوى الخاصة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية من الطلاب الأسبوع المقبل، لفحصها من خلال لجان فحص الشكاوى والتظلمات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على أن يتم غلق باب الشكاوى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019، أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أمس الخميس، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بنسبة نجاح 85.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 89812 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالب وطالبة بنسبة 85,2 %.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والاعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100% .