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كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 بدء تلقى شكاوى الطلاب الأسبوع المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 11:35 ص
كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 بدء تلقى شكاوى الطلاب الأسبوع المقبل طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019، أنه سيبدء في تلقي الشكاوى الخاصة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية من الطلاب الأسبوع المقبل، لفحصها من خلال لجان فحص الشكاوى والتظلمات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على أن يتم غلق باب الشكاوى نهاية الأسبوع المقبل.
 
وكان كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019، أعلن  نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أمس الخميس، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بنسبة نجاح 85.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.
 
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 89812 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالب وطالبة بنسبة 85,2 %. 
 
وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والاعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100% .
 
 

كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019

الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية

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