"قصر الصفا" محتضن قمم مكة وشاهد رئيسى على أحداث سياسية بارزة.. التفاصيل

كتب محمد جمال

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، أبرز معلومات حول قصر الصفا، المطل على مكة المكرمة، حيث تستضيف السعودية فيه القمم الثلاث، العربية والخليجية والإسلامية.



قصر الصفا

ونستعرص معا أهم المعلومات عن هذا القصر:

- من القصور الملكية الحديثة

- بنى عام 1980

- يقع شرقي البيت العتيق.

- يطل على الحرم المكى

- أحد أشهر القصور الرسمية على المستويين العربى والإسلامى، لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض".

- شيد فى عهد الملك فهد بن عبد العزيز على قمة جبل أبي قبيس، في الجهة الشرقية للمسجد الحرام.



فصر الصفا

- كان يسمى في الجاهلية "الجبل الأمين"، لأن الركن الأسود كان مستودعا فيه عام الطوفان".

- كان يضم دار الأرقم ابن أبي الأرقم

- يقيم به ملك السعودية فى العشر الأواخر من شهر رمضان

- شهد القصر العديد من الأحداث السياسية البارزة:

- انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في العام 2005.

- التوقيع على نص وثيقة مكة المكرمة التي تستهدف حقن دماء المسلمين في العراق في العام 2006.

- عقد فيه المؤتمر الإسلامي العالمى للحوار فى عام 2008.

- شهد اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عام 2007.

- فى 2017 شهد مبايعة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولياً للعهد.



الملك سلمان داخل قصر الصفا

- فى 2018 عقدت فيه قمة رباعية دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلا من الإمارات والكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وتم الاتفاق على تقديم الدول الثلاث حزمة من المساعدات الاقتصادية يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.

- فى 2019 يشهد 3 قمم " عربية وإسلامية وخليجية".

وتوقعت الصحيفة أن "القمم الثلاث المنعقدة في الليالي المباركة من رمضان بإطلالتها على البيت العتيق تحت سقف قصر الصفا على قمة الجبل الأمين ستنتج للأمة الإسلامية رخاء وازدهارا وحفظا لسلامها واستقرارها وترابطا بصفوفها وردعا لأعدائها".



خادم الحرمين الشريفيين داخل القصر



قاعة اجتماعات قصر الصفا



قصر الصفا بالسعودية