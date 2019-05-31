عاطلان وراء سرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا الضحية بحجة تأجير شقة له، واستوليا على مبلغ مالى وهاتف محمول.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من تاجر يحمل جنسية دولة عربية، ذكر فيه تعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين، حيث استوليا منه على مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجا المجنى عليه، بعد إيهامه بمساعدته فى الحصول على شقة إيجار للإقامة بها، إلا أنهما سرقاه بالإكراه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.