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عاطلان وراء سرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور

الجمعة، 31 مايو 2019 03:00 ص
عاطلان وراء سرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور كلابش-أرشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة تاجر يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا الضحية بحجة تأجير شقة له، واستوليا على مبلغ مالى وهاتف محمول. 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من تاجر يحمل جنسية دولة عربية، ذكر فيه تعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين، حيث استوليا منه على مبلغ مالى، وهاتف محمول. 
وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجا المجنى عليه، بعد إيهامه بمساعدته فى الحصول على شقة إيجار للإقامة بها، إلا أنهما سرقاه بالإكراه. 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 
 
 

 


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سرقة تاجر

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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