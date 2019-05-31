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طيران الإمارات يطلق أقصر رحلة فى العالم بأكبر طائرة على الإطلاق

الجمعة، 31 مايو 2019 02:51 م
طيران الإمارات يطلق أقصر رحلة فى العالم بأكبر طائرة على الإطلاق طيران الإمارات
كتبت ريم عبد الحميد

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فى الوقت الذى تتنافس فيه شركات الطيران حول العالم للحصول على لقب مشغلة أطول رحلة طيران فى العالم، فإن شركة طيران الإمارات تتجه فى الطريق المعاكس.
 

فبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن شركة الإمارات للخطوط الجوية فى دبى أعلنت عن خطتها لإطلاق أقصر رحلة فى العالم على أكبر طائرة تجارية فى العالم إيرباص A380.

 ومن المقرر أن يتم البدء فى رحلتين يوميتين على الطائرة العملاقة بين دبى ومطار مسقط الدولى فى الأول من يوليو، وتقدر المسافة بين المدينتين 340 كيلو متر فقط، ومن الحقائق المثيرة للضحك أن هذه المسافة أقصر من طول كل الأسلاك فى الطائرة إيرباص A380، والتى تمتد لمسافة 500 كيلو متر لو تم حساب طولها بالكامل، بحسب الشركة المصنعة للطائرة.

وهذه الرحلات الجديدة ستكسر الرقم القياسى الذى سجلته شركة طيران الإمارات، حيث سبق أن شغلت أقصر رحلة فى العالم بين دبى والدوحة والتى تصل مسافتها لـ 379 كيلو متر، لكن الإمارات ألغت جميع رحلاتها إلى الدوحة فى عام 2017 بسبب المقاطعة العربية لقطر.


طيران الامارات

اقصر رحلة جوية

دبى

مسقط

ايرباص

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