طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة فى كابول.. وارتفاع الضحايا لـ10 جنود أمريكيين

أ ش أ

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مسئولية الحركة عن تفجير سيارة، الذى وقع، اليوم الجمعة، مستهدفا قافلة تابعة للقوات الأمريكية شرقى العاصمة كابول.

وقال مجاهد - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - إن 10 جنود أمريكيين قُتلوا جراء هذا الهجوم.

وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية فى منطقة (قابل باي) شرقى العاصمة كابول، صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.