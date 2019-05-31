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خالد صلاح
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طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة فى كابول.. وارتفاع الضحايا لـ10 جنود أمريكيين

الجمعة، 31 مايو 2019 11:36 ص
طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة فى كابول.. وارتفاع الضحايا لـ10 جنود أمريكيين الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مسئولية الحركة عن تفجير سيارة، الذى وقع، اليوم الجمعة، مستهدفا قافلة تابعة للقوات الأمريكية شرقى العاصمة كابول.

وقال مجاهد - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - إن 10 جنود أمريكيين قُتلوا جراء هذا الهجوم.

وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت القوات الدولية فى منطقة (قابل باي) شرقى العاصمة كابول، صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.

 

 


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