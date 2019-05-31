سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. نقيب الأشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:24 م
صور.. نقيب الأشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة نقيب الأشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مشروع السلام عليك أيها النبى ، مشاركته بالمعرض الدولى الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بتاريخ السنة النبوية والحضارة الإسلامية، بجوار مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وأجرى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، وعدد من الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، زيارة للمعرض الدولى للسيرة النبوية.

وشارك مشروع السلام عليك أيها النبى بموسوعته وهى استقصاء شامل لمضمون الشريعة، وإلمام تام بمسائل الدين، وتناول جديد لـجلال الوحى وجماله، وعرض شيق بديع ممتع لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة، وآدابه السامية، وشمائله الكريمة، ومثله العظيمة، وتعد موسوعة "السلام عليك أيها النبى" أكـبر وأشمل موسوعة إسلامية فى التاريخ؛ وأدق ما توصف به: أنها تكتب كل شيء عن كل شيء مما له ذكر فى الكتاب الكريم والسنة الشريفة.

وكان قد حضر افتتاح المعرض الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة ،و الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى و عدد من الشخصيات الإسلامية والدبلوماسية والمهتمين بتاريخ السيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

 
نقيب الاشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقيب الاشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة (12)

 

 
 

 

نقيب الاشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة (14)
 

السلام عليك ايها النبى

مكة المكرمة

ناصر الزهرانى

مسجد قباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشيدان بجهود الأوقاف فى مجال الدعوة

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:44 م

بالفيديو.. نقيب الأشراف: أشكر وزير الأوقاف لعودة ملتقى الفكر الإسلامى بـ"الحسين"

الخميس، 24 مايو 2018 12:00 ص

نواب ووزراء وشخصيات عامة فى عزاء زوجة السيد الشريف وكيل البرلمان بمسجد عمر مكرم ..على عبد العال وشيخ الأزهر وعمرو موسى والعصار وفتحى سرور أبرز من قدموا واجب العزاء..ونقيب الاشراف يتماثل الشفاء بعد تعرضه للإرهاق

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:27 م

نقيب الأشراف يدين حادث المنيا ويطالب المصريين التمسك بوحدتهم

الجمعة، 26 مايو 2017 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة