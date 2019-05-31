صور.. نقيب الأشراف يزور معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة

واصل مشروع السلام عليك أيها النبى ، مشاركته بالمعرض الدولى الأول للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بتاريخ السنة النبوية والحضارة الإسلامية، بجوار مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وأجرى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، وعدد من الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، زيارة للمعرض الدولى للسيرة النبوية.

وشارك مشروع السلام عليك أيها النبى بموسوعته وهى استقصاء شامل لمضمون الشريعة، وإلمام تام بمسائل الدين، وتناول جديد لـجلال الوحى وجماله، وعرض شيق بديع ممتع لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة، وآدابه السامية، وشمائله الكريمة، ومثله العظيمة، وتعد موسوعة "السلام عليك أيها النبى" أكـبر وأشمل موسوعة إسلامية فى التاريخ؛ وأدق ما توصف به: أنها تكتب كل شيء عن كل شيء مما له ذكر فى الكتاب الكريم والسنة الشريفة.

وكان قد حضر افتتاح المعرض الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة ،و الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى و عدد من الشخصيات الإسلامية والدبلوماسية والمهتمين بتاريخ السيرة النبوية والحضارة الإسلامية.