صور .. محافظ سوهاج يتفقد مزرعة السجن تمهيداً لإنشاء محلات تجارية للشباب

سوهاج – عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج،يرافقه فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج،أرض مزرعة السجن بحي غرب،والمنطقة المحيطة بها، تمهيداً لإنشاء محلات تجارية لشباب المحافظة.

وقالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أن مساحة أرض مزرعة السجن تبلغ 6 آلاف متر مربع، وهي أرض أملاك دولة،ومدرجة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية 2019/2020 الممولة من البنك الدولي،مضيفةً انه سيتم إنشاء محلات تجارية على قطعة الأرض لشباب المحافظة.

وأضافت "سلام" أن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة لقطعة الأرض تشمل إدخال المرافق ورصف 4 طرق،تم الانتهاء منها،بتكلفة 2.5 مليون جنية،لافتهً إلى أنه تم ازدواج شارع مصنع البصل،وزيادة عرضه من 20 إلى 40 متراً،ليعمل في الاتجاهين،تيسيراً لحركة المرور بمنطقة الكورنيش الغربي،واستخدامه لتخفيف الضغط المروري على شارع الكورنيش .

وكشفت رئيس حي غرب سوهاج عن توقف شارع مصنع البصل عن العمل لمدة 10 سنوات، لافتا الى أن المحافظ وجه بإدخال المرافق بالشارع ورصفه،والانتهاء منه في أسرع وقت،حيث يصل طوله الى كيلو ونصف.

ورصد المحافظ خلال جولته التفقدية عقار لم يطلى واجهته،حيث وجه المحافظ بعدم توصيل أية مرافق لتلك المبنى المخالف لحين طلاء واجهته،مشدداً على ضرورة الالتزام بطلاء واجهات المنازل والعقارات السكنية بالمنطقة،طبقاً لتكليفات القيادة السياسية.