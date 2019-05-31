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صور.. متطوعون يطعمون 40 ألف من الأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية خلال رمضان

الجمعة، 31 مايو 2019 01:07 م
صور.. متطوعون يطعمون 40 ألف من الأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية خلال رمضان تجهيز الوجبات الساخنة
الشرقية – إيمان مهنى

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نجح عدد من المتطوعين بمحافظة الشرقية فى إطعام ما يقرب من 40 ألف شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، من خلال تقديم وجبات ساخنة يومية لهم خلال الشهر الكريم.

فمع بداية كل يوم جديد يتواجد الشيفات ناصر وسيد ومعاونيهم داخل المطبخ المخصص لتوفير 1200 وجبة ساخنة لإعداد الطعام بحسب الجدول اليومى من "لحوم ، دواجن ، أسماك"،وحلويات"، ثم تأتى فترة الظهيرة فيتجمع المتطوعين من أعمار مختلفة ما بين أطفال وسيدات وشباب و كبار سن لتعبئة الوجبات لتسليمها للموزعين والمندوبين.

وأكد فريق المتطوعين لـ"اليوم السابع"، أنهم تطوعوا حبا فى العمل الخيرى، وأوضحت سوزان المسلمانى مؤسس الفريق، أننا بدأنا قبل أربعة سنوات مبادرة شبابية لمكافحة الجوع، حيث كنا نطبخ وجبات ساخنة فى المنزل ونقدمها للمشردين أو المحتاجين فى الشتاء وشهر رمضان، وكذلك مبادرة حياة كريمة التى قدمنا آلاف الوجبات خلالها.

 

اطعام 40 الف مواطن فقير (1)
اطعام 40 الف مواطن فقير 

 

اطعام 40 الف مواطن فقير (2)
اطعام 40 الف مواطن فقير 
اطعام 40 الف مواطن فقير (3)
اطعام 40 الف مواطن فقير 
اطعام 40 الف مواطن فقير (4)
اطعام 40 الف مواطن فقير

 

اطعام 40 الف مواطن فقير (5)
اطعام 40 الف مواطن فقير 

 

اطعام 40 الف مواطن فقير (6)
اطعام 40 الف مواطن فقير 
اطعام 40 الف مواطن فقير (7)
اطعام 40 الف مواطن فقير 

 


الشرقية

العمل الخيري

اطعام المشردين

شهر رمضان

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