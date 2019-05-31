صور قافلة طبية تستهدف 1400 مواطن بقرية اهوة ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

نظم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق عام القوافل الطبية، قافلة طبية لعلاج وفحص1400 مواطن بقرية اهوة التابعة لمركز بنى سويف.

وشارك فى القافلة فريق القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية العلاجية والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي ،وطه كمال حجاج المسئول المالي والإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وأجرت القافلة الكشف على 1405 مريض منهم 281 مريض معمل دم و33 مريض معمل طفيليات و8 حالات الاشعة وتم تحويل 13 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،بالإضافة الى حالة علاج على نفقة الدولة،و5 حالات رسم قلب،بالإضافة إلى عقد محاضرة تثقيف صحى لـ 135 سيدة.

وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الأمراض الغير سارية.