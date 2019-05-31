صور.. غرف عمليات وطوارئ عمل لتأمين المواطنين والسياح بالأقصر خلال عيد الفطر

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر بتجهيزات مكثفة ورفع درجة الإستعداد فى غرفة العمليات، لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل، وذلك عبر تجهيز خطط تأمين المواطنين بمختلف الجهات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليمات مشددة لكافة وكلاء الوزارات المعنية، بضرورة إلغاء الإجازات والقيام بحملات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتجميل والتنظيف بمختلف شوارع مصر، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بمختلف أنحاء مصر للوصول لأعلى درجات التجميل أمام المواطنين المحتفلين بالعيد.

وأعلن العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى لمحافظة الأقصر، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المديريات للوصول لأعلى درجات النجاح فى خروج الاحتفالات للمواطنين والسائحين الأجانب بصورة مميزة خلال العيد، ويجرى التجهيز لخطط بمحيط كافة مواقع الاحتفالات من فنادق ودهبيات ومقاهى وكافيتريات عبر التواجد الأمنى المكثف من قبل رجال مديرية الأمن.

وأضاف المتحدث الإعلامى الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كلف قيادات المحافظة ومديريات الصحة والتموين ومجالس المدن المختلفة بضرورة تكثيف الحملات بالتنظيف والتجميل اليومية، وتجميل كورنيش النيل الجديد لاستقبال الوافدين إليه، كما يجرى تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان المحافظة لمتابعة ومراقبة احتفالات العيد بمختلف أنحاء الأقصر بالبر الشرقى والغربى، ومراقبة المعابد الأثرية والفنادق ومداخلها ومخارجها بكاميرات المراقبة، ومحلات بيع الفسيخ والمخللات التى يتوافد عليها المواطنين خلال تلك الأيام، والتأكيد على كافة مسئولى مديرية التموين بضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، والمرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز، وضبط عملية الإنتاج وتعديل مواعيد المخابز التى تنتج الخبز المدعم بما يتناسب واحتياجات المواطنين.

وفى نفس السياق وضع اللواء طارق علام مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة للتأمين المكثف لصلاة العيد فى مختلف ساحات ومساجد المحافظة التى ستحددها وزارة الأوقاف، وكذلك رفع حالة الطوارئ لتامين الحدائق والمتنزهات وملاحقة وضبط أية متحرشين خلال الاحتفالات.

وشملت خطة مديرية أمن الأقصر، التنسيق مع مجالس المدن لتأمين ساحات المساجد التى ستقام بها صلاة العيد مع عدم السماح بإقامة ساحات زوار والالتزام بساحات الصلاة المقررة، كما سيتم تكثيف حملات المتابعة والتفتيش على الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة الأقصر والمتمثلة فى شوارع سوق شرق السكة الحديد، ومدرسة الصنايع ويوسف حسن والمرور ونجع الخطبة وموقف سيارات أرمنت حتى كوبرى أبو الجود ذهاباً واياباً، مع التمركز بسوق شرق السكة الحديد وساحة ميدان ابو الحجاج لرفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، كما سيتم تخصيص حملة للمرور على شوارع خالد بن الوليد وكورنيش النيل حتى ميدان الملك عبد الله ومعبد الكرنك، والتنسيق مع مراكز الشرطة بمدن إسنا وأرمنت والقرنة والزينية والطود والبياضية، وذلك لتكثيف حملات المتابعة والتفتيش وفقا لكثافات كل منطقة لضمان رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، لتحقيق أعلى درجات الانضباط بالشوارع والميادين واماكن التجمعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة كافة طوال ايام العيد.

وكانت قد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى حالياً التجهيز لوضع قائمة بساحات صلاة عيد الفطر المبارك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أن أية محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الأوقاف سيعتبر إفتئات على الدين والدولة وسيتم مواجهة أى مخالفة بمنتهى الحسم.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التى لا يجوز شرعاً الإفتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولى الأمر، كما أنه لا يجوز شرعاً الإفتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، موضحاً أن صلاة العيد لا تنعقد فى الشوارع والزوايا والمصليات ولا فى الطرقات العامة ، إنما تنعقد فى الساحات والمساجد التى تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المديرية ستتعامل بكل حسم تجاه أى مخالفة وكذلك مع من يمكن أى شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين فى صلاة العيد، كما تحذر من أى محاولة توظيف حزبى أو سياسى بأى شكل من الأشكال لساحات العيد، وتؤكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة، قائلاً: "من طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه فى الدنيا والآخرة، ويحب أن نخلص نياتنا لله عز وحل ، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله".