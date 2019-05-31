صور.. السباعية للإنشاد بأسوان تجوب العالم وتحيى ليالى رمضان بالقارة السمراء

أسوان - صلاح المسن

تشارك فرقة السباعية للإنشاد الدينى بأسوان فى الفعاليات الثقافية المحلية والدولية، كما زارت أكثر من دولة أفريقية .



وخلال شهر رمضان الكريم، أحيا المنشدون من أعضاء فرقة السباعية الليالى الرمضانية المباركة هذه الأيام فى دولة أوغندا.



وشاركت الفرقة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان، بقيادة الشيخ حسين البيومى، فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير والأسبوع الثقافى المصرى بجمهورية أوغندا وتقديم المدائح النبوية والإنشاد الدينى .





مصر ضيف شرف فى الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا

بداية يقول الشيخ حسين البيومى قائد الفرقة لـ"اليوم السابع"، إنه شارك مع الفرقة من قبل فى زيارة الجزائر وتونس والسودان وأوغندا وكذلك أندونيسيا والهند.

كما شارك بمفرده فى إحياء فعاليات الإنشاد الدينى بإيطاليا التى زارها مرتين، وكذلك دول فرنسا وصربيا ولندن، وأن الشعب الأوغندى طلب منهم سماع البردة النبوية الشريفة والقصائد الصوفية.



وأضاف "الشيخ حسين البيومى"، أنهم سعدوا كثيراً بالدعوة المقدمة من سماحة الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى بأوغندا للمشاركة فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير وليالى شهر رمضان المبارك والأسبوع الثقافى المصرى المنعقد للمرة الأولى فى العاصمة كمبالا.



وتابع أنهم وجدوا ترحيبا كبيراً من أهل أوغندا الكرام حيث كان فى إستقبالهم بمطار عنتيبى سماحة نائب المفتى وأعضاء المجلس الأعلى الإسلامى والدكتور على بدوى النابى مبعوث الأزهر الشريف وهو من جمهورية مصر العربية ووجدوا كرما كبيرا وحفاوة منذ وصولهم وحبهم الكبير لأهل مصر.



وأشار البيومى إلى أنهم يتقدمون بالشكر لسفير مصر بأوغندا السفير طارق سلام على اهتمامه وحرصه الشديد على المشاركة المصرية.



فى نفس السياق يقول محمد أبو العلا، من أهالى أسوان إن الانشاد الدينى من المجالات الفنية والفلكلورية الموجودة فى أسوان وأن فرقة السباعية إستطاعت أن تظهر هذا اللون وتجعله فى متناول جمهوره فى مصر وأفريقيا والعال، فالإبتهالات والتواشيح لون فنى و ثقافى تميل إلى سماعه القاعدة العريضة من الأهالى بأسوان وتحظى بجمهور كبير داخل وخارح مصر.

ويضيف على شحاته من أهالى أسوان أن مشاركة الفرق الثقافية لفرع ثقاقة أسوان فى أرجاء مصر والعالم العربى وفى مختلف المهرجانات والمناسبات الدولية والأفريقية تبرهن على مكانة و ريادة أسوان لكونها عاصمة الثقافة الأفريقية و مناشداً بدعم الفرق الثقافية عامة والإنشاد الدينى على وجه الخصوص فى الفعاليات الثقافية والفنية فى الداخل والخارج.



ويردف محمد الجعفرى، من أهالى أسوان أن مشاركة الفرق الثقافية، ومنها فرق الإنشاد الدينى يوثق العلاقات الثنائية بين الدول والشعوب، مضيفا أن أسوان شهدت ذخم ثقافى واستضافت العديد من الفعاليات فى الفترة الأخيرة.



يقول سيد المصرى، من أهالى أسوان لابد من إحتضان المواهب من الشباب فى مجال الانشاد الدينى داخل قصور وبيوت الثقافة المنتشرة بالمحافظة ضمن أنشطتها الفنية وعقد مسابقات تشجيعية للعروض الفنية للانشاد الدينى والابتهالات والمدائح النبوية والتواشيح سواء على مستوى الجماعات أو الأفراد لتنمية مواهب الشباب وانتقاء الأصوات المميزة.



ويضيف محمود الشيخ من أهالى أسوان أن الموشحات والقصائد الصوفية التراثية والأذكار لها جمهور عريض فى أسوان والصعيد، وأن الإنشاد الدينى جزء من الحياة الثقافية والفنية والأجواء الاحتفالية، مشيدا بظهور فرق إنشاد شبابية استطاعت أن تشق طريقها وتحافظ على هذا الموروث الكبير.





ترحيب شعبى بالوفد الثقافى المصرى



فرقة السباعية للإنشاد الدينى



الملتقى الأول فى العاصمة كمبالا



فعاليات الملتقى الاسلامى الكبير بالعاصمة الاوغندية كمبالا



السباعية للانشاد الدينى بأسوان تشارك فى الملتقى الاسلامى بأوغندا



تقديم المدائح النبوية والانشاد الدينى

فرقة السباعية للانشاد الدينى تجوب العالم وتحيى ليالى رمضان