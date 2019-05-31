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صور.. أهالى نجع عطية بسوهاج يطالبون بإحلال وتجديد كوبرى المشاة المنهار

الجمعة، 31 مايو 2019 08:00 م
صور.. أهالى نجع عطية بسوهاج يطالبون بإحلال وتجديد كوبرى المشاة المنهار أهالى نجع عطية بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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يشكو أهالى نجع عطية التابع لقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 10 آلاف نسمة تقريبا من تهالك كوبرى المشاة بالنجع، حيث لا يوجد به جوانب، كما أنه غير مرصوف، بالإضافة إلى أنه منخفض مما يسبب خطرا كبيرا على الأهالى فى حالة السيول يؤدى إلى غرق المنازل حوله بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث بسبب عدم وجود جوانب له ويحتاج لإحلال وتجديد.

أهالى نجع عطية بسوهاج (1)

أهالى النجع يعيشون فى خوف وقلق من وقوع انهيار للكوبرى فى أى وقت وخاصة أنه يربط بين النجع والقرية ولا يوجد غيره وقد حاول كثيرا من الأهالى التقدم بشكاوى عديدة إلى المسئولين بالمحافظة والرى دون جدوى مما يهدد حياتهم، حيث أن الكوبرى تسير عليه السيارات وغيرها ومعرض للسقوط فى أى وقت كما يعرض الاهالى للخطر بسبب عدم وجود جوانب له.

أهالى نجع عطية بسوهاج (2)

التقى "اليوم السابع" عددا من أهالى نجع عطية التابع لقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج حيث قال عيد الشريف وأسعد عبد الراضى وغلوش عبده محمد أن الكوبرى يمثل لأهالى النجع خطورة كبيرة على الأهالى،حيث انه تم بنائه بالجهود الذاتية من سنوات طويلة ولا يوجد به جوانب ومنخفض، حيث إن السيول فى عام 94 قامت بإغراق المنازل والبلدة بسبب انخفاضه، بالإضافة إلى أن الكوبرى ضعيف ومعرض للانهيار فى أى وقت فهو الكوبرى الوحيد بالنجع ويستخدم منذ عشرات السنين وقد تعرض العديد من أهالى النجع للحوادث والسقوط فى المصرف بسبب عدم وجود جوانب له.

أهالى نجع عطية بسوهاج (3)
 

وأضاف الأهالى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين فى مديرية الرى والمحافظة منذ فترة كبيرة ووعدوا المسئولين بإدراجه فى الخطة دون جدوى ولم يستجب لهم أحد وهم يعيشون فى قلق بسبب خطورة الكوبرى وخوفا من انهياره وسقوطه فى أى وقت، مطالبين المسئولين بسرعة التدخل والاستجابة لمطالبهم بإحلال وتجديد والكوبرى أو إنشاء كوبرى جديد يخدم أهالى النجع.

أهالى نجع عطية بسوهاج (4)
 

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، أنه كلف مهندس الرى بالمديرية بالانتقال إلى مكان الكوبرى لمعاينته على الطبيعة وبحث شكوى الاهالى واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا واستلام تقرير بحالة الكوبرى، مشيرًا إلى أنه وجه بتطهير المصرف محل الشكوى خلال الأيام المقبلة.
 

أهالى نجع عطية بسوهاج (5)

فيما قال عبد المنعم عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، إنه كلف بانتقال أحد المسئولين إلى كوبرى نجع عطية ومعاينة الكوبرى وإمكانية بحث إدراجه فى الخطة القادمة من ناحية إحلاله وتجديده لعدم تعرض الأهالى للخطورة.


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