س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية رقم 27 بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

مع دخول العام الدراسى الجديد 2019 / 2020 تدخل محافظة الأقصر عالما جديدا من النجاحات العلمية والدراسية، حيث تستعد حالياً لتجهيز كل أساسات وقواعد وكليات الجامعة المصرية رقم 27 وهى "جامعة الأقصر" الجديدة، والتى حصلت على الاستقلال بمباركة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى "س و ج" كخدمة للقراء تفاصيل الحصول على موافقة استقلال جامعة الأقصر.

متى تمت الموافقة على الاستقلال؟

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى بجلسته الطارئة التى عقدت بمقر الجامعة بقنا فى 6 مارس الماضى، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على استقلال فرع الجامعة بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر، وذلك فى حدث مميز فى تاريخ الأقصر وخطوة علمية كبيرة نحو المستقبل.

كيف تخدم جامعة الأقصر الجديدة طلاب الأقصر وجنوب الصعيد؟

ستساهم جامعة الأقصر فى استيعاب طلاب محافظة الأقصر وتخفيف العبء عليهم من مشقة السفر خارج المحافظة، كما ستساهم فى استيعاب الطلاب من مختلف المحافظات من الراغبين فى الدراسة فى الأقصر، بالإضافة إلى خلق تعاون مع الجامعات الأجنبية الراغبة فى إقامة علاقات تعاون مع محافظ الأقصر بما تمتلكه من سمعة كبيرة كمدينة سياحية عالمية.

ماذا قال محافظ الأقصر عن نجاح خطوة الحصول على استقلال جامعة الأقصر؟

تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخالص التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء جامعة الأقصر، وذلك بفصل فرع الأقصر عن الجامعة الأم جامعة جنوب الوادى، لتصبح جامعة الأقصر الجامعة الحكومية رقم 27، مؤكداً أن إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا مهما فى تاريخ المحافظة، حيث إن الأقصر تضم 5 كليات هى الألسن، والآثار، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات ونظم المعلومات، كما تستعد المحافظة لافتتاح كليات جديدة لخدمة طلاب الأقصر وباقى محافظات مصر.

ما خطوات تجهيز جامعة الأقصر الجديدة؟

تم مؤخراً اتخاذ عدة خطوات لدعم مستقبل جامعة الأقصر، حيث سلمت المحافظة مبنيين بمدينة طيبة إلى جامعة جنوب الوادى لتخصيص أحدهما لكلية الطب والآخر لكلية التمريض، وذلك تمهيداً لنقل الأصول وتجهيز المبانى ودخولها الخدمة، وجاء تسليم المبانى بهدف تجهيزها ودخولها الخدمة سيعود بالنفع على أبناء المحافظة ويمنحهم فرصة الالتحاق بهاتين الكليتين، حيث إن مساحة المبنيين شاملة الخدمات والفراغات المحيطة 8970.5 متر مربع، وكل مبنى عبارة عن طابق أرضى وأول وثانى علوى.

ويجرى حالياً تجهيز 3 كليات لدخول الخدمة العام الدراسى الجديد، وهى كليات "الطب والتمريض والهندسة"، حيث تم تشكيل لجنة لاستلام مبانى الكليات الجديدة ومعاينتها وكذلك المستشفى الجامعى الخاصة بكلية طب الأقصر، كما تم الحصول على موافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة بالأقصر لحلم "جامعة الأقصر"، والتى سيتم وضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات أخرى فى هذه المساحة، كما أنه يجرى السعى بجدية لاستكمال المنظومة التعليمية عبر زيادة عدد الكليات، عبر التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات وجامعة جنوب الوادى.

كيف تخدم الجامعة الجديدة وكلياتها المستشفيات التى تم افتتاحها حديثاً بالأقصر؟

يقول الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر والمشرف على جامعة الأقصر الجديدة إن دعم المجلس الأعلى للجامعات وجامعة جنوب الوادى لمستقبل "جامعة الأقصر" يفتح الطريق أمام أبناء الأقصر وجنوب الصعيد للالتحاق بكليات داخل مدينة الآثار والسياحة العالمية، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إنشاء كلية الطب بالأقصر، حيث إن إنشاء كلية الطب بالأقصر سيكون له تأثيراً إيجابياً على المنظومة الطبية بالكامل فى المحافظة، مما يساهم فى تطوير القطاع الطبى ودعم المستشفيات بأساتذة وأطباء متميزين لتخفيف معاناة الكثير من المرضى، خاصة بعد تطوير مستشفى الأقصر العام لتكون مستشفى جامعى.

هل توجد خطط لافتتاح كليات أخرى فى جامعة الأقصر؟

تقوم حالياً محافظة الأقصر على العمل بكل جدية فى خطط التوسع فى إنشاء الكليات الجديدة بمحافظة الأقصر لخدمة مشروع الجامعة بالمستقبل القريب، وبعد الموافقات على إنشاء كليات الطب والتمريض والهندسة، يتم حالياً الإعداد لتوفير كليات التربية والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها من الكليات والمعاهد لتصبح جامعة الأقصر صرحا تعليميا عالميا بأرض جنوب الصعيد.

وحصلت المحافظة على دعم ضخم من المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لاستكمال طريقها لتشغيل وافتتاح الكليات الجديدة، وكذلك جامعة جنوب الوادى ورئيسها الدكتور عباس منصور الذى يقف بجانب محافظة الأقصر بصورة كبيرة للقيام بتلك الخطوة المهمة، حيث تتم بالجامعة توسعات وأعمال وأفكار هندسية لتنفيذ مخطط الجامعة بصورة تليق بالأقصر.