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سيارات إطفاء جديدة مخصصة للمبانى المرتفعة بالقاهرة.. تعرف على مزاياها

الجمعة، 31 مايو 2019 06:00 ص
سيارات إطفاء جديدة مخصصة للمبانى المرتفعة بالقاهرة.. تعرف على مزاياها سيارات إطفاء ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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دعمت مدير أمن القاهرة، إدارة الحماية المدنية ، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الأطفاء والإنقاذ بالمبانى المرتفعة حتى ( 55 متراً ) وكذلك سلة إنقاذ حمولة ( 500 كيلو جرام ) ومدفع علوى يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة ، مع وجود نظام إتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزوده بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.

 

كما يوجد مولد كهربائى مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية وكذلك تشغيل الطوارئ فى حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى ، وتعمل السيارة من خلال ركائز إتزان هيدروليكى تضمن إتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة .

 

و تقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها، بحيث تتمكن من حساب كافة عناصر المخاطر من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وإمتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للإمتداد الأفقى والرأسى للمعدة .

 

كما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بخزان مياه سعة 15 طن مصنعة محلياً بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزوده بطلمبة إطفاء من الجهتين وقاذف علوى (مدفع) ، (2 بكرة بطول 60 مترا) للتدخل السريع.


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امن القاهرة

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