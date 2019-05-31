سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الماليزى يلتقى نظيره اليابانى لتعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:00 م
رئيس الوزراء الماليزى يلتقى نظيره اليابانى لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الجمعة، مع نظيره اليابانى شينزو آبى، القضايا ذات الاهتمامات والمصالح المشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.

وقال مهاتير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن بلاده تقدر الدعم من اليابان، وتأمل أن تستمر العلاقات الجيدة بين البلدين، مضيفًا "إننا سعداء بالتزام مجتمع الأعمال فى اليابان بدعمنا من خلال الاستثمار ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع اليابان".

من جانبه، أعرب "آبى" عن دعم حكومة بلاده لماليزيا آملاً - فى الوقت ذاته - أن تتعزز العلاقات اليابانية الماليزية فى كافة المجالات والقطاعات فى هذه الألفية الجديدة، فيما تعد هذه الزيارة هى الـ 4 لرئيس الوزراء الماليزى إلى اليابان منذ توليه المنصب للمرة الثانية بعد الانتخابات العامة الـ 14 فى 9 مايو من العام الماضى.

 

 


رئيس الوزراء الماليزى

رئيس الوزراء اليابانى

العلاقات الماليزية اليابانية

اخبار عالمية

شينزو ابى

مهاتير محمد

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة