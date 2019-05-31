رئيس الوزراء الماليزى يلتقى نظيره اليابانى لتعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الجمعة، مع نظيره اليابانى شينزو آبى، القضايا ذات الاهتمامات والمصالح المشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.

وقال مهاتير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن بلاده تقدر الدعم من اليابان، وتأمل أن تستمر العلاقات الجيدة بين البلدين، مضيفًا "إننا سعداء بالتزام مجتمع الأعمال فى اليابان بدعمنا من خلال الاستثمار ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع اليابان".

من جانبه، أعرب "آبى" عن دعم حكومة بلاده لماليزيا آملاً - فى الوقت ذاته - أن تتعزز العلاقات اليابانية الماليزية فى كافة المجالات والقطاعات فى هذه الألفية الجديدة، فيما تعد هذه الزيارة هى الـ 4 لرئيس الوزراء الماليزى إلى اليابان منذ توليه المنصب للمرة الثانية بعد الانتخابات العامة الـ 14 فى 9 مايو من العام الماضى.