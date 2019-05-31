حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى روض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على تشغيل أموالهم فى التجارة بقصد تحقيق أرباح طائلة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية بدائرة القسم شاهدوا تجمع عدد من الأشخاص ومشادة كلامية بينهم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص وبصحبتهم "محمد.أ " 40 سنة، وكشف أحدهم بسابقة قيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على تشغيل أموالهم فى التجارة ، مضيفا أنه لم ينفذ الاتفاق، وامتنع عن رد المبالغ المالية، واليوم وحال سيره بمحل الواقعة تقابل معه مصادفةً، فأمسك به واتصل بالمجني عليهما الآخرين اللذَين أكدا ما جاء بأقواله ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.