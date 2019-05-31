تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين استعدادا للعيد فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بالتنسيق مع الطب البيطرى ومباحث التموين ومراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية للتأكد من مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف ثابت، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر وقف الإجازات لمفتشى التموين خلال أيام العيد وتكثيف تواجدهم فى بالأسواق والمنافذ الجمركية للحد من انتشار السلع منتهية الصلاحية، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية بالأسواق للتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية، من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد بمصدر السلع والإعلان عن الأسعار للمستهلك.

ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكثيف المفتيشين على المطاحن التى تقوم بإنتاج الدقيق البلدى للتأكد من مطابقته للموصفات القانونية، والعمل بطاقة تكفى احتياجات المخابز حتى يتسنى لها إنتاج خبز مطابق للأوزان التموينية.