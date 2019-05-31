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تقرير أمريكى: 74 مليون دولار حجم الأصول الكورية الشمالية المجمدة فى واشنطن

الجمعة، 31 مايو 2019 10:42 ص
تقرير أمريكى: 74 مليون دولار حجم الأصول الكورية الشمالية المجمدة فى واشنطن وزارة الخزانة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت تقرير أمريكى، اليوم الجمعة، أنه تم تجميد أصول بقيمة 74 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية فى الولايات المتحدة اعتبارًا من العام الماضى كجزء من العقوبات بزيادة بنسبة 17.3% عن العام السابق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة جمدت أيضا 107.41 مليون دولار و35.07 مليون دولار من الأصول الإيرانية والسورية، على التوالى فى العام الماضى.

وضعت كوريا الشمالية على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب عام 1988 بسبب قصفها لطائرة مدنية للخطوط الكورية الجنوبية أسفرت عن مقتل 115 شخصا كانوا على متنها إلى أن تم إزالتها من القائمة فى عام 2008 فى مقابل إحراز تقدم فى محادثات نزع السلاح النووى ولكن الولايات المتحدة أعادتها مجددا إلى القائمة فى عام 2017 ما جعل الدولة الشيوعية خاضعة لقيود اقتصادية بما فى ذلك تجميد الأصول باسم أشخاصها أو كياناتها المدرجة فى القائمة السوداء، وقد بلغ إجمالى الأصول الكورية المجمدة حتى عام 2017 63.4 مليون دولار.

 

 

 


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