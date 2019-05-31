برنامج الغذاء العالمى يصل بمساعداته لأول مرة إلى منطقتى نهم والدريهمى باليمن

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أعلن برنامج الغذاء العالمى أنه تمكنه من الوصول بالمساعدات الغذائية إلى منطقة نهم اليمنية، حيث تم الانتهاء أمس من عمليات توزيع المواد الغذائية على 896 أسرة تعيش بالقرب من الخطوط الأمامية فى نهم.

وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل - فى مؤتمر صحفى بجنيف، اليوم الجمعة - إن الوصول إلى هذه المنطقة الأمامية فى نهم يعد إنجازا مهما للبرنامج، خاصة وأنها كانت منطقة نزاع فى خط المواجهة ولم يكن ممكنا الوصول إليها لفترة طويلة.

وأضاف فيرهوسل، أن برنامج الأغذية العالمى تمكن أيضا وللمرة الأولى من الوصول بالمساعدات الإنسانية إلى منطقة الدريهمى اليمنية وضواحيها، وأفاد بأن المنظمة نجحت فى الوصول إلى المنطقة المحاصرة من الدريهمى فى محافظة الحديدة والتى شهدت نوبات من الصراع وانعدام الأمن لفترة طويلة وذلك بمساعدات غذائية لمدة شهرين إضافة إلى المياه وبعض المساعدات الأخرى.