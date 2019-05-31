برامج إرشادية لـ 3 أنواع من الفاكهة المتساقطة لزيادة الإنتاج

تبدأ الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف حملاتها التوعوية وبرامجها الارشادية الفنية والتوصيات حول طرق التسميد والرى لزيادة انتاج 3 أنواع من الفاكهة المتساقطة " الرمان والتين والقشطة " بدءا من الأول من يونيو .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من اهم الممارسات الجيدة فى متابعة الرمان المحافظة على إنتظام الرى خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً، بداية جمع ثمار القشطة و التين التى ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة و المصابة و التخلص منها بالدفن، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، الإهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على خفض التسميد الأزوتى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها، التخ محلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة فى الرمان، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة فى الرمان.

وحول طرق التسميد، أوضح التقرير أن برنامج التسميد فى حالة الرى بالتنقيط للفدان، الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك، الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

وحول برنامج الرى بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) : عمر الأشجار / الكمية باللتر فى اليوم لشجرة خلال شهر يونيو، السنة الأولى / 20 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الثانية / 30 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الثالثة / 45 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الرابعة / 60 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الخامسة / 70 لتر فى اليوم لشجرة، فى حالة عمر الأشجاراكبر من 6 / تحتاج إلي80 لتر فى اليوم لشجرة .