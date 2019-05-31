سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3950 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:26 م
المرور يضبط 3950 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3950 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 72 مخالفة تجاوز سرعات و 1540 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 65 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 38 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،64 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 53 دراجة بخارية وسيارة.

 


مرور الجيزة

حملات مرورية

منازل و مطالع الكبارى

مخالفات مرورية بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يضبط 4612 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

الجمعة، 31 مايو 2019 12:55 م

رادار المرور يضبط 1756 سيارات تسير بسرعات جنونية فى الطرق العامة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:11 ص

توقف حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص فى انقلاب سيارة

الجمعة، 31 مايو 2019 08:46 ص

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. استخدام أجهزة تؤثر على الردارات

الخميس، 30 مايو 2019 11:00 م

المرور تضبط 4786 مخالفة متنوعة اثناء القيادة على الطرق السريعة

الخميس، 30 مايو 2019 01:49 م

المرور يضبط 3659 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 30 مايو 2019 01:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة