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السعودية: أكثر من 7,2 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالى

الجمعة، 31 مايو 2019 08:01 م
السعودية: أكثر من 7,2 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالى معتمرون _ صورة أرشيفية
الرياض أ ش أ

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ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي، والذى يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10,933 موظفا، منهم 9,060 من الذكور، و 1,873 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,386,751 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 696,094 معتمرًا، وسجل وصول 119,006 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,590,731، تليها إندونيسيا 946,962، بعدها الهند 643,563، ثم مصر 535,861، والجزائر خامسا 364,707 معتمرين.

وتأتى بعدها كل من: اليمن 334,186، تركيا 306,987، ماليزيا 274,066، العراق 270,995، الأردن 200,857.

ويهدف المؤشر الأسبوعى إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

 


السعودية

أخبار السعودية

2 مليون معتمر

العمرة

مناسك العمرة

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