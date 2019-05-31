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الدفاع الروسية: إطلاق قمرين عسكريين للاتصالات قبل نهاية العام الحالى

الجمعة، 31 مايو 2019 07:49 م
الدفاع الروسية: إطلاق قمرين عسكريين للاتصالات قبل نهاية العام الحالى قمر صناعى _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن بلاده ستطلق قمرين عسكريين للاتصالات من طراز (ميريديان- إم) لصالح وزارة الدفاع قبل نهاية العام الحالي.

وقال شويجو -خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع اليوم الجمعة- "سيجرى إطلاق قمرين عسكريين للاتصالت من طراز (ميريديان- إم) قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف "سيتم الانتهاء كذلك من تشكيل المجموعة المدارية للاتصالات العسكرية (بلاجوفيست)، التى تتكون من أربعة أقمار اصطناعية"، مشيرا إلى أن هذا سيتيح إمكانية توسيع منطقة تغطية الاتصالات بالأقمار الاصطناعية داخل روسيا وخارجها،بما فى ذلك منطقة القطب الشمالي.

وقال وزير الدفاع الروسى إن سعة نقل المعلومات لمجموعة الأقمار الصناعية العسكرية الروسية ستزيد بمرتين ونصف حتى عام 2025، موضحا أن هذا سيسمح بتطوير نظام الاتصالات الفضائية وزيادة حمايتها من التشويش بشكل ملموس.

 


الدفاع الروسية

روسيا

أخبار روسيا

إطلاق قمرين عسكريين

قمر صناعى للاتصالات

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