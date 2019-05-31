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الأدلة الجنائية: لا شبهة جنائية فى وفاة موظف داخل شقته بالطالبية

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص
الأدلة الجنائية: لا شبهة جنائية فى وفاة موظف داخل شقته بالطالبية جثة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة، للشقة التى شهدت العثور على جثة موظف بالمعاش فى الطالبية، حيث كشفت المعاينة، عن وجود آثار دماء بأرضية الشقة خاصة بالمتوفى، يرجح إلى أنه نزفها عقب سقوطه وارتطامه بالأرض.

وتبين من خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، أو تعرضها للسرقة، كما توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية.

 تلقى العقيد محمد أمين، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالطالبية، فانتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الجثة لموظف يقيم بمفرده، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، واستمع رجال المباحث بإشراف المقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، لأقوال عدد من جيران الموظف، الذين أكدوا أنه يقيم بمفرده، ويتردد عليه أبنائه للإطمئنان عليه.

كما انتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيرى الأدلة الجنائية، إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن الواقعة.


العثور على جثة

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امن الجيزة

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