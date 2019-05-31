اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤدى مناسك العمرة.





الدولار يفقد 10 قروش بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل لـ16.83 جنيه للبيع





صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة





تقرير حكومى: صادرات مصر الزراعية للخضر والفاكهة تتخطى الـ3.5 ملايين طن

جمعية مؤلفى الدراما العربية تؤيد حق استغلال watch it تراث مكتبة ماسبيرو





رئيس الوزراء يطمئن على تجهيزات استاد القاهرة استعدادًا لـ"الأمم الإفريقية".. صور





صور.. التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار فى العالم بالعاصمة الإدارية





الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37





أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 606 جنيها للجرام





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