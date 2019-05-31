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احتجاز المشتبه به فى تفجير ليون بفرنسا وخضوعه للتحقيق

الجمعة، 31 مايو 2019 11:17 م
احتجاز المشتبه به فى تفجير ليون بفرنسا وخضوعه للتحقيق جانب من تفجير ليون
باريس (رويترز)

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قال ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الجمعة، إن المشتبه فى قيامه بزرع قنبلة فى مدينة ليون الفرنسية أصابت 14 شخصا الأسبوع الماضى، وضع قيد الحبس الاحتياطى ويخضع لتحقيق رسمي.

وفى البداية ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الرئيسى وهو طالب جزائرى (24 عاما) وثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالقضية يوم الاثنين، ورفع ممثلو الادعاء عدد المصابين فى الانفجار من 13 إلى 14.

ووضعت القنبلة المعبأة بالمسامير والكرات المعدنية فى كيس ورقى فانفجرت خارج مخبز بالقرب من إحدى محطات القطار الرئيسية فى ليون. وتعقب المحققون المشتبه به بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهو يزرع القنبلة.

 

 


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فرنسا

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