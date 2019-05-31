إصابة 11 شخصا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بينهم 4 أطفال، بكدمات وكسور، في حادث تصادم وقع منذ قليل، بالطريق العام " أبو شلبي- الصالحية الجديدة" بين سيارة مكرباص وسيارة ملاكي، وتم نقل المصابين لمستشفي فاقوس العام.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أبو شلبي – الصالحية الجديد.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث بين سيارة مكروباص وسيارة ملاكي عند كوبري الطاروطي، طريق الصالحية الجديدة، أسفر عن إصابة 11 شخص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، بكسور وكدمات، وتم نقلهم جميعا لمستشفي فاقوس العام.